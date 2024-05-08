ЕСПЧ обязал Грузию выплатить компенсации протестующим, пострадавшим в "ночь Гаврилова"

Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить более 153 тысяч евро компенсации пострадавшим в результате жестких действий полиции против демонстрантов в так называемую "ночь Гаврилова" в июне 2019 года.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Дело касается событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда грузины собрались на большую акцию протеста против присутствия в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Тогда полиция начала жестко разгонять акцию, пострадали более 240 человек.

Пострадавшие обратились в ЕСПЧ, объединив 26 жалоб от пострадавших протестующих и журналистов под названием "Цаава и другие против Грузии".

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ЕСПЧ пришел к выводу, что хотя власти Грузии начали расследование в отношении этих событий, но приведенные органами власти объяснения не являются достаточным оправданием отсутствия адекватных усилий для продолжения главных направлений расследования, и такая ситуация наблюдалась все последние годы.

Суд отметил, что одной из проблем для грузинского расследования стала невозможность идентифицировать правоохранителей, которые стреляли резиновыми пулями, потому что они не имели опознавательных знаков. Однако суд считает, что все телесные повреждения в результате применения таких спецсредств являются достаточными для ссылки на ст. 3 ЕКПЧ.

Суд установил нарушение ст. 3 только в процессуальной, а не материальной части, принимая во внимание сложный характер расследования, влияние пандемии коронавируса и то, что многие заявители подали свои жалобы заблаговременно. Суд отметил, что анализ по существу не может быть осуществлен, пока в Грузии не завершено расследование.

Однако Грузию обязали в течение трех месяцев выплатить компенсации пострадавшим на суммы от 1800 до 15 тысяч евро.

Государство также должно будет оплатить 6000 евро за судебные издержки и налоги, которые могут быть наложены на получателей компенсаций.

Напомним, в связи с нынешними событиями в Грузии вокруг скандального закона об "иноагентах" в Европарламенте призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.