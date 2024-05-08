Які проблеми довелося вирішувати Франції для поставок ЗСУ далекобійних ракет SCALP

Україна, яка зазнає труднощів на фронті, закликає західних союзників збільшити та прискорити постачання озброєнь, необхідних, щоб зупинити просування Росії.

У списку пріоритетних потреб — далекобійна зброя, така як крилаті ракети, які Франція почала постачати Києву вслід за Великою Британією.

Про те, як французька влада змогла налагодити постачання крилатих ракет SCALP для ЗСУ, зберігаючи одночасно власні стратегічні запаси, – в ексклюзивній статті RFI Спецоперація SCALP: чому передача ракет для ударів по росіянах стала викликом для Франції. Далі – стислий її виклад.

На пресконференції 16 січня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про нові постачання озброєнь Україні, у тому числі "40 ракет SCALP".

Реклама:

Йшлося вже про другу партію крилатих ракет франко-британської розробки, яку Париж передав українським військам.

Як же Франція спромоглася організувати постачання цих озброєнь, чий запас розглядається військовими як стратегічний?

Україні передали ракети, які були не придатні до експлуатації через "канібалізації" (без певних запчастин) і зберігалися в "коконах". До речі, програма поставок Україні ракет SCALP отримала назву "Chrysalide" ("лялечка метелика"; іноді "кокон").

На відновлення кожної ракети, а також на проведення необхідних тестів та випробувань було відведено тримісячний термін. Робота проводилася за прискореною і спрощеною процедурою, оскільки ракети SCALP, що відправлялися в Україну, не були призначені для подальшого зберігання, а лише для застосування на полі бою в найближчі тижні.

Операція почалася в січні, як тільки про передачу ракет оголосив президент Макрон.

Постачання ракет Україні не вимагало значних витрат. Як зазначають джерела RFI, кожна відремонтована ракета обійшлася у "чверть вартості нової ракети".

Операцію повністю профінансовали із спецфонду допомоги Україні, який було виділено Францією Україні для закупівель озброєнь у французьких виробників.

Крім того, "така схема постачання ніяк не впливає на стан арсеналів та потреби французької армії", зазначило поінформоване джерело.

Крім суто французької програми "Chrysalide", яка має бути завершена цього року, влада Франції веде пошуки озброєнь і за межами країни. Ракета SCALP випускалася і випускається, зокрема, в "експортній" версії для продажу іншим країнам.

Але не все так просто. Якщо ці ракети і знайдуть, щоб викупити для України, експортну версію SCALP ще необхідно доопрацювати, щоб вона була сумісна із системою наведення, яку Париж надав у розпорядження Києва.

Перший відомий запуск SCALP був націлений на російський командний пункт у Луганській області, який досі залишався поза зоною досяжності для ЗСУ.

Але насамперед ракети SCALP з їх 300-кілометровим радіусом дії зробили вагомий внесок у перемогу, яку здобула Україна на Чорному морі.

Таким чином Київ захистив порт Одеси та забезпечив морський коридор уздовж узбережжя для відновлення експорту зернових.

Ракети SCALP також використовувалися при завданні ударів по російських ланцюжках постачання військ на фронті.

Проникаюча боєголовка ракети здатна руйнувати підземні укріплення. Ракета дальністю 300 км може пропалювати своїм кумулятивним зарядом перешкоду, наприклад, бетон, на глибину кількох метрів, після чого основна частина 450-кілограмової боєголовки детонує всередині цілі.

Завдяки високій точності вона здатна проробити отвір, в який слідом може бути спрямована друга ракета.

Детальніше про операцію з передачі ракет та їхню важливість – в матеріалі RFI Спецоперація SCALP: чому передача ракет для ударів по росіянах стала викликом для Франції.