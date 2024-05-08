Какие проблемы пришлось решать Франции для поставок ВСУ дальнобойных ракет SCALP

Украина, испытывающая трудности на фронте, призывает западных союзников увеличить и ускорить поставки вооружений, необходимых, чтобы остановить продвижение России.

В списке приоритетных потребностей – дальнобойное оружие, такое как крылатые ракеты, которые Франция начала поставлять Киеву вслед за Великобританией.

О том, как французские власти смогли наладить поставки крылатых ракет SCALP для ВСУ, сохраняя одновременно собственные стратегические запасы, – в эксклюзивной статье RFI Спецоперация SCALP: почему передача ракет для ударов по россиянам стала вызовом Франции. Далее – краткое ее изложение.

На пресс-конференции 16 января 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых поставках вооружений Украине, в том числе "40 ракет SCALP".

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Речь шла уже о второй партии крылатых ракет франко-британской разработки, которую Париж передал украинским войскам.

Как же Франция смогла организовать поставки этих вооружений, чей запас рассматривается военными как стратегический?

Украине передали ракеты, которые были непригодны к эксплуатации из-за "каннибализации" (без определенных запчастей) и хранились в "коконах". Кстати, программа поставок Украине ракет SCALP получила название "Chrysalide" ("куколка бабочки"; иногда "кокон").

На восстановление каждой ракеты, а также на проведение необходимых тестов и испытаний был отведен трехмесячный срок. Работа проводилась по ускоренной и упрощенной процедуре, поскольку отправляемые в Украину ракеты SCALP не были предназначены для дальнейшего хранения, а лишь для применения на поле боя в ближайшие недели.

Операция началась в январе, как только о передаче ракет объявил президент Макрон.

Поставка ракет Украине не требовала значительных затрат. Как отмечают источники RFI, каждая отремонтированная ракета обошлась в "четверть стоимости новой ракеты".

Операцию полностью профинансировали из спецфонда помощи Украине, который был выделен Францией Украине для закупок вооружений у французских производителей.

Кроме того, "такая схема поставок никак не влияет на состояние арсеналов и потребности французской армии", отметил информированный источник.

Помимо сугубо французской программы "Chrysalide", которая должна быть завершена в этом году, власти Франции ведут поиски вооружений и за пределами страны. Ракета SCALP выпускалась и выпускается, в частности, в "экспортной" версии для продажи другим странам.

Но не все так просто. Если эти ракеты и найдут, чтобы выкупить для Украины, экспортную версию SCALP еще необходимо доработать, чтобы она была совместима с системой наведения, которую Париж предоставил в распоряжение Киева.

Первый известный запуск SCALP был нацелен на российский командный пункт в Луганской области, который до сих пор оставался вне зоны досягаемости для ВСУ.

Но прежде всего ракеты SCALP с их 300-километровым радиусом действия сделали весомый вклад в победу, которую одержала Украина на Черном море.

Таким образом Киев защитил порт Одессы и обеспечил морской коридор вдоль побережья для восстановления экспорта зерновых.

Ракеты SCALP также использовались при нанесении ударов по российским цепочкам снабжения войск на фронте.

Проникающая боеголовка ракеты способна разрушать подземные укрепления. Ракета дальностью 300 км может прожигать своим кумулятивным зарядом препятствие, например, бетон, на глубину нескольких метров, после чего основная часть 450-килограммовой боеголовки детонирует внутри цели.

Благодаря высокой точности она способна проделать отверстие, в которое следом может быть направлена вторая ракета.

Подробнее об операции по передачи ракет и их важности – в материале RFI Спецоперация SCALP: почему передача ракет для ударов по россиянам стала вызовом Франции.