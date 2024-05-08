У Білому домі назвали "тривожним" затримання підозрюваних у підготовці замаху на Зеленського

У Білому домі прокоментували затримання двох полковників Управління державної охорони, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, яку цитує "Голос Америки".

Вона назвала "тривожними новинами" факт затримання підозрюваних у підготовці замаху на українського президента.

"Це, безумовно, дуже тривожна новина, і звісно, ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти", — заявила Жан Пʼєр.

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Раніше СБУ повідомила про викриття мережі російських агентів, які готували вбивство Зеленського. Правоохоронці затримали двох полковників Управління державної охорони.

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ Росії із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Нагадаємо, у квітні повідомлялось про затримання польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на Зеленського.