В Белом доме назвали "тревожным" задержание подозреваемых в подготовке покушения на Зеленского
В Белом доме прокомментировали задержание двух полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки".
Она назвала "тревожными новостями" факт задержания подозреваемых в подготовке покушения на украинского президента.
"Это, безусловно, очень тревожная новость, и конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", – заявила Жан Пьер.
Ранее СБУ сообщила о разоблачении сети российских агентов, которые готовили убийство Зеленского. Правоохранители задержали двух полковников Управления государственной охраны.
Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ России по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
Напомним, в апреле сообщалось о задержании польского гражданина, которого подозревают в содействии покушению на Зеленского.