В Белом доме назвали "тревожным" задержание подозреваемых в подготовке покушения на Зеленского

В Белом доме прокомментировали задержание двух полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует "Голос Америки".

Она назвала "тревожными новостями" факт задержания подозреваемых в подготовке покушения на украинского президента.

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", – заявила Жан Пьер.

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Ранее СБУ сообщила о разоблачении сети российских агентов, которые готовили убийство Зеленского. Правоохранители задержали двух полковников Управления государственной охраны.

Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ России по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Напомним, в апреле сообщалось о задержании польского гражданина, которого подозревают в содействии покушению на Зеленского.