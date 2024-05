Кемерон зустрівся із Сійярто, щоб обговорити підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це очільник британського МЗС повідомив у Twitter (X).

За словами Кемерона, він зустрівся із Сійярто, щоб обговорити питання підтримки України, а також важливість збереження євроатлантичної єдності.

The UK is committed to backing Ukraine for as long as it takes.



I met Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó today to discuss this and the importance of maintaining Euro-Atlantic unity. pic.twitter.com/TlUvGPY3ZC

