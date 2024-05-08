Кемерон зустрівся із Сійярто, щоб обговорити підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це очільник британського МЗС повідомив у Twitter (X).

За словами Кемерона, він зустрівся із Сійярто, щоб обговорити питання підтримки України, а також важливість збереження євроатлантичної єдності.

The UK is committed to backing Ukraine for as long as it takes.



I met Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó today to discuss this and the importance of maintaining Euro-Atlantic unity. pic.twitter.com/TlUvGPY3ZC Реклама: May 8, 2024

"Велика Британія готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив він.

Раніше Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України.

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.