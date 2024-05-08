Укр Рус Eng

Кемерон зустрівся із Сійярто, щоб обговорити підтримку України

Фото
Новини — Середа, 8 травня 2024, 18:02 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це очільник британського МЗС повідомив у Twitter (X).

За словами Кемерона, він зустрівся із Сійярто, щоб обговорити питання підтримки України, а також важливість збереження євроатлантичної єдності.

"Велика Британія готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив він.

Раніше Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України.

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Угорщина Війна з РФ
Реклама: