Кэмерон встретился с Сийярто, чтобы обсудить поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава британского МИД сообщил в Twitter (X).

По словам Кэмерона, он встретился с Сийярто, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины, а также важность сохранения евроатлантического единства.

The UK is committed to backing Ukraine for as long as it takes.



I met Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó today to discuss this and the importance of maintaining Euro-Atlantic unity. pic.twitter.com/TlUvGPY3ZC

