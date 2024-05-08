Кэмерон встретился с Сийярто, чтобы обсудить поддержку Украины
Новости — Среда, 8 мая 2024, 18:02 —
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
Как пишет "Европейская правда", об этом глава британского МИД сообщил в Twitter (X).
По словам Кэмерона, он встретился с Сийярто, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины, а также важность сохранения евроатлантического единства.
The UK is committed to backing Ukraine for as long as it takes.
I met Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó today to discuss this and the importance of maintaining Euro-Atlantic unity. pic.twitter.com/TlUvGPY3ZCРеклама:— David Cameron (@David_Cameron) May 8, 2024
"Великобритания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил он.
Ранее Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины.
Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве.
Он пообещал, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".
Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.