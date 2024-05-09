Британія виділить ще 23 млн євро для фонду підтримки енергетики України

Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 20 мільйонів фунтів (23 мільйони євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство енергетики України.

Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію, зазначає відомство.

Гроші від чергового гранту Сполученого Королівства надійдуть на рахунок фонду найближчим часом, йдеться в повідомленні.

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Новий грант доповнив попередні внески Лондона, сума яких уже складає 50 мільйонів євро, водночас загальна сума внесків до фонду сягнула понад 433 мільйони євро, вказує Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував уряду Великої Британії за підтримку, зауваживши, що РФ продовжує нищити українську енергетику.

"Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів та збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону", – сказав він.

Відомство також повідомило, що під час нещодавньої зустрічі Галущенка з главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine, на фінансування яких Лондон виділить 16 млн фунтів.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала "дивом" роботу українських інженерів, які забезпечують українцям доступ до електроенергії.

Нещодавно Литва оголосила, що передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.