Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив зі своїм литовським колегою Дайнюсом Крейвісом допомогу українському енергосектору.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міненергетики України.

За словами міністра енергетики Литви, Вільнюс готовий передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Міненергетики України зазначило, що Києву передадуть великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаки РФ значний обсяг теплової генерації.

У відомстві вказали, що це відбудеться після візиту групи українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів низки литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання.

Крейвіс також зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

"У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації", – розповів міністр енергетики України.

Галущенко додав, що Київ уже отримав від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн.

Днями повідомляли, що Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

В ЄС заявили, що збільшення жорстокості російських ударів по Україні, зокрема удари по греблях і електростанціях, є відповіддю господаря Кремля Владіміра Путіна тим, хто досі вірить у можливість миру з ним.