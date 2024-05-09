Британия выделит 23 млн евро для фонда поддержки энергетики Украины

Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 20 миллионов фунтов (23 миллиона евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство энергетики Украины.

Эти средства направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, в частности на генераторы и распределенную генерацию, отмечает ведомство.

Деньги от очередного гранта Соединенного Королевства поступят на счет фонда в ближайшее время, говорится в сообщении.

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Новый грант дополнил предыдущие взносы Лондона, сумма которых уже составляет 50 миллионов евро, в то же время общая сумма взносов в фонд достигла более 433 миллионов евро, указывает Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил правительство Великобритании за поддержку, отметив, что РФ продолжает уничтожать украинскую энергетику.

"Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей к следующему отопительному сезону", – сказал он.

Ведомство также сообщило, что во время недавней встречи Галущенко с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine, на финансирование которых Лондон выделит 16 млн фунтов.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон назвала "чудом" работу украинских инженеров, которые обеспечивают украинцам доступ к электроэнергии.

Недавно Литва сообщила, что передаст Украине оборудование для тепловых электростанций.

Перед этим Соединенные Штаты передали ряду украинских регионов еще более сотни генераторов и 13 единиц техники для служб чрезвычайных ситуаций.