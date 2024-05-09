Президент Европарламента в Киеве получила орден и услышала воздушную тревогу

Совместную пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и президента Европарламента Роберты Метсолы прервала воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В четверг 9 мая в Киеве объявили тревогу из-за баллистической угрозы для нескольких регионов, включая столицу. Именно в это время под офисом президента подходила к завершению пресс-конференция Владимира Зеленского и Роберты Метсолы, а Зеленский отвечал на вопрос о российской угрозе для северо-востока Украины. Президент попытался продолжить ответ, но из-за громкого сигнала сирены прекратил это делать и "поздравил" журналистов с днем Европы.

"Как чувствуете себя, Роберта?", – обратился он к европейской гостье. "Да нормально. Как вы сказали, это День Европы", – отшутилась она. "Это парад 9 мая у нацистов сейчас проходит", – добавил президент.

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Стоит отметить, что основная часть пресс-конференции к тому времени завершилась.

На этой встрече Зеленский, среди прочего, наградил Роберту Метсолу орденом "За заслуги" первой степени "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире"

Как известно, Роберта Метсола была одним из первых политиков, посетивших Украину после начала полномасштабной российской агрессии. Она направилась в Киев еще 31 марта, а 1 апреля состоялась ее встреча с Зеленским. В то время в окрестностях Киева еще стояли российские военные.

В мае 2024 года во время визита Метсола заявила, что прогнозирует начало переговоров про вступление Украины в ЕС в июне.

Как известно, в июне в ЕС состоятся также выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.