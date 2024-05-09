Как Евросоюз загнал в тупик европейский путь Северной Македонии

Если не считать Украину, которой приходится воевать за свой европейский выбор, наиболее сложный и проблемный путь к членству в ЕС выпал Северной Македонии.

Страна, которая ради разблокирования переговоров согласилась изменить название и внести изменения в конституцию, до сих пор не смогла начать переговоры о вступлении в ЕС.

Расплата за это не заставила себя ждать. На "двойных" выборах действующая власть потерпела разгромное поражение.

Именно на ЕС лежит основная вина в этом поражении. И теперь Брюсселю придется искать выход из этого тупика, говорится в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Усталость от компромиссов. Какие последствия будут иметь ошибки ЕС в отношениях с Северной Македонией. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

8 мая в Северной Македонии прошли и парламентские выборы, и второй тур выборов президента.

Во втором туре президент Стево Пендаровский потерпел разгромное поражение. Победила Гордана Силяновска Давкова, выдвинутая оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ.

Однако еще более важным стало поражение нынешней власти на парламентских выборах.

Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) – партия, с которой ассоциировались переговоры о вступлении в ЕС, заняла лишь третье место.

Победу, причем – с огромным отрывом, празднует правая оппозиция из ВМРО-ДПМНЕ. Коалиция "За Македонию", возглавляемая этой партией, получает 59 мандатов. И для получения большинства требует лишь двух.

Они почти гарантированно сформируют новое большинство.

Результат выборов в Северной Македонии стал поражением не только действующей коалиции, но и ЕС.

Напомним, разблокирование пути Македонии в ЕС и НАТО требовало достижения очень сложного компромисса с Грецией.

Греция блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС, требуя изменения названия страны и пересмотра ее исторической политики – при правлении ВМРО-ДПМНЕ распространение получила концепция, которая вела начало государства от античной Македонии, что очень раздражало греков.

После долгих переговоров компромисса с Грецией удалось достичь. Его условия были достаточно болезненными для Македонии.

Компромисс снял вето Афин, позволив Северной Македонии в 2020 году стать членом НАТО.

Однако на пути к членству в ЕС неожиданно возникло новое препятствие – свои требования озвучила Болгария.

При посредничестве ЕС с Болгарией также удалось достичь компромисса. Согласно ему, Северная Македония должна внести изменения в преамбулу своей конституции, указав болгарский народ как традиционно живущий на территории страны вместе с македонцами.

Впрочем, ЕС не учел одного факта – действующая коалиция не имела голосов для конституционных изменений.

Как следствие, Северная Македония, получившая кандидатский статус еще в 2008 году, так и не начала переговоры о вступлении в ЕС.

Это привело к разочарованию общества в европейском выборе, а одновременно – в партиях, которые находились у власти.

Спасти ситуацию мог только прорыв в переговорах с ЕС, однако на такую уступку для македонского правительства в Брюсселе пойти не захотели.

Победители выборов скорее займут нишу "мягких евроскептиков", требуя, чтобы процесс вступления в ЕС проходил без болезненных уступок.

Разочарование европейским курсом создает окно возможностей для РФ и Китая.

И это также крайне нежелательный сценарий для ЕС. А желаемого сценария после выборов 8 мая уже нет – и это ключевой результат ошибочной политики Евросоюза.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Усталость от компромиссов. Какие последствия будут иметь ошибки ЕС в отношениях с Северной Македонией.