Зеленський розповів президентці Європарламенту про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з очільницею Європарламенту Робертою Метсолою обговорив, зокрема, поточну ситуацію на фронті.

Про це повідомив Офіс президента, інформує "Європейська правда".

Зеленський розповів Метсолі про ситуацію на фронті, оборонну підтримку, плани російських окупантів, євроінтеграцію України та Глобальний саміт миру.

Своєю чергою Метсола зауважила, що її візит демонструє незмінну підтримку України та її місця у європейській родині, і закликала європейців посилити допомогу.

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Говорячи про саміт, Зеленський наголосив, що російський диктатор Владімір Путін намагається його зірвати.

"Саме тому ми потребуємо абсолютно ясної позиції кожної держави, кожного лідера, кожної міжнародної організації щодо участі в Глобальному саміті миру, щодо підтримки наших спільних мироустановчих зусиль", – сказав він.

Під час візиту Метсола заявила, що прогнозує початок вступних переговорів з Україною у червні.

Крім того, спільну пресконференцію Зеленського та Метсоли перервала повітряна тривога.