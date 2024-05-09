Зеленский рассказал президенту Европарламента о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой обсудил, в частности, текущую ситуацию на фронте.

Об этом сообщил Офис президента, информирует "Европейская правда".

Зеленский рассказал Метсоле о ситуации на фронте, оборонной поддержке, планах российских оккупантов, евроинтеграции Украины и Глобальном саммите мира.

В свою очередь Метсола отметила, что ее визит демонстрирует неизменную поддержку Украины и ее места в европейской семье, и призвала европейцев усилить помощь.

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Говоря о саммите, Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается его сорвать.

"Именно поэтому мы нуждаемся в абсолютно ясной позиции каждого государства, каждого лидера, каждой международной организации относительно участия в Глобальном саммите мира, по поддержке наших совместных мироустанавливающих усилий", – сказал он.

Во время визита Метсола заявила, что прогнозирует начало переговоров про вступление Украины в ЕС в июне.

Кроме того, совместную пресс-конференцию Зеленского и Метсолы прервала воздушная тревога.