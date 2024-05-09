Стефанішина: Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Київ домовився з Європейським Союзом про продовження статусу тимчасового захисту для українців, який переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація.

Про це Стефанішина сказала на Міжнародному саміті міст і регіонів 9 травня, її слова цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем'єрка зазначила, що регулярно обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

"Я вчора (8 травня. – Ред.) мала з нею розмову. Ми ухвалили рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений… тому що безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення", – додала вона.

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Стефанішина наголосила, що, згідно з домовленістю Києва та Брюсселя, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців. "Але зараз умов для такого рішення немає", – підкреслила віцепрем'єрка.

Євросоюз активував механізм тимчасового захисту для українців 4 березня 2022 року – після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – і автоматично продовжив на один рік. Минулого року країни ЄС ухвалили рішення продовжити режим до березня 2025-го.

Нагадаємо, раніше Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.