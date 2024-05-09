Стефанишина: Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев договорился с Европейским Союзом о продлении статуса временной защиты для украинцев, который будет пересматриваться, когда улучшится ситуация с безопасностью.

Об этом Стефанишина сказала на Международном саммите городов и регионов 9 мая, ее слова цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер отметила, что регулярно обсуждает вопрос статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Ильвой Йоханссон.

"Я вчера (8 мая. – Ред.) имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен... потому что условия безопасности не позволяют принять любое другое решение", – добавила она.

Реклама:

Стефанишина подчеркнула, что, согласно договоренности Киева и Брюсселя, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев. "Но сейчас условий для такого решения нет", – подчеркнула вице-премьер.

Евросоюз активировал механизм временной защиты для украинцев 4 марта 2022 года – после начала полномасштабного вторжения России в Украину – и автоматически продлил на один год. В прошлом году страны ЕС приняли решение продлить режим до марта 2025-го.

Напомним, ранее Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.