Білий дім про ракетну атаку РФ: Робимо все, що в наших силах для допомоги Україні

У Білому домі, коментуючи нещодавню масовану ракетну атаку РФ, що США роблять усе можливе для забезпечення України усіма необхідними засобами для боротьби з агресією.

Про це у спілкуванні з журналістами сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що американська сторона неодноразово заявляла про своє занепокоєння атаками РФ на українську енергоінфраструктуру.

"Ми хочемо бути впевненими, що ми надаємо Україні допомогу у сфері безпеки, щоб вона могла себе захистити…Вони захищаються, вони дають відсіч російській агресії. Це, очевидно, є прикладом цього. І тому ми робимо все, що в наших силах", – сказала Жан-П'єр.

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Представниця Білого дому додала, що США продовжуватимуть "надавати українцям те, що їм потрібно, щоб захистити себе".

В ніч на 8 травня РФ випустила 55 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи атаку РФ, сказав, що посилення ППО України, а також створення Фонду військової допомоги України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони.