Белый дом о ракетной атаке РФ: Делаем все, что в наших силах для помощи Украине

В Белом доме, комментируя недавнюю массированную ракетную атаку РФ, заявили, что США делают все возможное для обеспечения Украины всеми необходимыми средствами для борьбы с агрессией.

Об этом в общении с журналистами сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что американская сторона неоднократно заявляла о своей обеспокоенности атаками РФ на украинскую энергоинфраструктуру.

"Мы хотим быть уверенными, что мы предоставляем Украине помощь в сфере безопасности, чтобы она могла себя защитить... Они защищаются, они дают отпор российской агрессии. Это, очевидно, является примером этого. И поэтому мы делаем все, что в наших силах", – сказала Жан-Пьер.

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Представительница Белого дома добавила, что США будут продолжать "предоставлять украинцам то, что им нужно, чтобы защитить себя".

В ночь на 8 мая РФ выпустила 55 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя атаку РФ, заявил, что усиление ПВО Украины, а также создание Фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.