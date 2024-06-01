Партія Орбана проігнорувала засідання щодо російської кібератаки на МЗС Угорщини

Члени партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вирішили не прийти на позачергову сесію парламенту ввечері 31 травня, присвячену російській кібератаці на угорське МЗС у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Позачергове засідання парламенту скликали опозиційні партії Угорщини. Основними питаннями порядку денного були кібератака на інформаційну систему МЗС та ініціатива закликати до відставки президента республіки Томаша Шуйока через нібито причетність до сумнівних угод із продажу землі.

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Спікер угорського парламенту Ласло Кевер призначив засідання на 20:00 п'ятниці, але депутати від партії влади заздалегідь заявили, що не прийдуть, оскільки вважають його "фарсом". Без них на засіданні не було б кворуму.

Члени опозиційної партії Momentum опублікували фото з напівпорожньої зали парламенту, поставивши російські прапори на місця, де засідають депутати "Фідес".

У травні угорські журналісти отримали нові документи, які доводять, що понад 2 роки тому пов’язані з російськими спецслужбами хакери здійснили масштабну кібератаку на системи Міністерства закордонних справ Угорщини та могли отримати дуже цінну інформацію.

Після перших повідомлень ЗМІ про подію у березні 2022 року МЗС Угорщини та кілька політиків з керівної партії "Фідес" заперечували інцидент.

Детально про це читайте також в архівній статті "ЄвроПравди".