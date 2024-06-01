Партия Орбана проигнорировала заседание по российской кибератаке на МИД Венгрии

Члены партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана решили не прийти на внеочередную сессию парламента вечером 31 мая, посвященную российской кибератаке на венгерский МИД в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Внеочередное заседание парламента созвали оппозиционные партии Венгрии. Основными вопросами повестки дня были кибератака на информационную систему МИД и инициатива призвать к отставке президента республики Томаша Шуйока из-за якобы причастности к сомнительным сделкам по продаже земли.

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Спикер венгерского парламента Ласло Кевер назначил заседание на 20:00 пятницы, но депутаты от партии власти заранее заявили, что не придут, поскольку считают его "фарсом". Без них на заседании не было бы кворума.

Члены оппозиционной партии Momentum опубликовали фото из полупустого зала парламента, поставив российские флаги на места, где заседают депутаты "Фидес".

В мае венгерские журналисты получили новые документы, которые доказывают, что более 2 лет назад связанные с российскими спецслужбами хакеры совершили масштабную кибератаку на системы Министерства иностранных дел Венгрии и могли получить очень ценную информацию.

После первых сообщений СМИ о событии в марте 2022 года МИД Венгрии и несколько политиков из правящей партии "Фидес" отрицали инцидент.

Подробно об этом читайте также в архивной статье "ЕвроПравды".