У Молдові затримали вісьмох українців, які незаконно перетнули кордон

На кордоні Молдови та України затримали вісьмох українців, які незаконно потрапили на територію республіки.

Про це, як пише "Європейська правда", 22 лютого сповістила прикордонна поліція Молдови.

Молдовські правоохоронці розповіли, що незаконних мігрантів вдалося виявити після того, як з боку України донеслися постріли.

На місце прибула оперативна група прикордонників, яка за допомогою стаціонарних засобів спостереження та дронів виявила вісьмох людей, які "незаконним шляхом перейшли кордон" з України до Молдови.

Усі затримані виявилися громадянами України. Вони розповіли, що загалом заплатили понад 50 тисяч доларів, щоб потрапити до Молдови. У цьому їм допомогли двоє людей, причому один із них уже перебуває в молдовському розшуку.

Фото: Прикордонна поліція Молдови

Іншого організатора схеми переправлення через кордон затримала Державна прикордонна служба України, каже молдовська сторона.

Усі затримані українці запросили притулку в Молдові, додають там.

У Молдові не вперше затримують громадян України, які незаконно потрапляють на її територію: останній такий випадок стався раніше цього тижня.

Станом на жовтень 2023 року повідомляли, що Молдова від початку повномасштабної війни видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон.