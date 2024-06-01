ЗМІ довідались, як хакери вломилися у систему головного інформагентства Польщі

Зловмисники, які опублікували вигадану новину про "часткову мобілізацію у Польщі" через державне інформагентство PAP, отримали доступ до системи через злам одного зі співробітників.

Про це з посиланням на інформацію від джерел повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Неофіційно журналісти дізналися, що хакери за допомогою вірусу зламали обліковий запис одного зі співробітників агентства і так двічі опублікували неправдиву новину.

Також, наскільки відомо, інцидент обговорюють на триваючій зустрічі урядової групи з кібербезпеки.

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Нагадаємо, у п’ятницю через PAP, послугами якого користуються десятки редакцій у Польщі, спробували "запустити" фейк про нібито часткову мобілізацію у Польщі з метою надіслати підкріплення Україні. Неправдиву новину опублікували двічі, о 14:00 і 14:20.

Одразу ж після того редакція та державні відомства заявили, що публікація не створювалася журналістами інформагентства і, вочевидь, йдеться про втручання зловмисників.

Міністр оборони Польщі після інциденту сказав, що варто готуватися до інших подібних інцидентів.