СМИ узнали, как хакеры проникли в систему главного информагентства Польши

Злоумышленники, которые опубликовали вымышленную новость о "частичной мобилизации в Польше" через государственное информагентство PAP, получили доступ к системе через взлом одного из сотрудников.

Об этом со ссылкой на информацию от источников сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Неофициально журналисты узнали, что хакеры с помощью вируса взломали учетную запись одного из сотрудников агентства и так дважды опубликовали фейковую новость.

Инцидент обсуждают на продолжающейся встрече правительственной группы по кибербезопасности.

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Напомним, в пятницу через PAP, услугами которого пользуются десятки редакций в Польше, попытались "запустить" фейк о якобы частичной мобилизации в Польше с целью отправить подкрепление Украине. Ложную новость опубликовали дважды, в 14:00 и 14:20.

Сразу же после этого редакция и государственные ведомства заявили, что публикация не создавалась журналистами информагентства и, очевидно, речь идет о вмешательстве злоумышленников.

Министр обороны Польши после инцидента сказал, что стоит готовиться к другим подобным инцидентам.