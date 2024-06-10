Результат ультраправих на євровиборах виявився нижчим за прогнози

Ультраправим і євроскептичним депутатам, попри прогнози, не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Такими є попередні результати голосування, оприлюднені на сайті парламенту, пише "Європейська правда".

Правоцентристська Європейська народна партія (EPP) стане найбільшою політичною групою в новому скликанні Європарламенту, а центристські, ліберальні та соціалістичні партії збережуть більшість, яка в попередньому скликанні показала себе проукраїнською.

Очікується, що EPP, ліберальна "Оновити Європу" (Renew Europe) та соціал-демокарти (S&D) матимуть близько 403 мандати.

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При цьому провідній кандидатці від Європейської народної партії Урсулі фон дер Ляєн потрібна підтримка 361 європейського депутата, щоб забезпечити другий термін на посаді президента комісії – за умови, що вона отримає схвалення європейських лідерів залишитися на посаді.

Математично ситуація виглядає на користь фон дер Ляєн, хоча очікують, що не всі депутати з коаліції будуть голосувати за неї і їй може знадобитись підтримка законодавців з інших політичних груп.

М’яка євроскептична права партія Європейські консерватори та реформісти (ECR) матиме 73 мандати, а ультраправа "Ідентичність і демократія" (ID) – 58. Таким чином спільно ці дві праві групи претендують на 131 мандатат – це менше, ніж прогнозували опитування.

Проте те, який вплив матимуть євроскептичні партії, залежатиме від їх здатності подолати розбіжності та працювати разом. Наразі вони розділені між двома різними політичними групами, і деякі партії та законодавці, серед яких "Фідес" Віктора Орбана та "Альтернатива для Німеччини", поки що перебувають поза цими групами.

Нагадаємо, вибори обернулися провалом для партії Емманюеля Макрона і президент Франції розпустив парламент.

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці політичного новачка Петера Мадяра.