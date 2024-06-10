США запускають у Варшаві ініціативу з протидії дезінформації в Україні
Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, відповідальний за розвінчування дезінформації, оголосив про запуск із Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Держдепу.
Спільна ініціатива США та Польщі – Українська комунікаційна група (UCG) – базуватиметься у Варшаві та надаватиме Києву підтримку "в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі".
"UCG об'єднає уряди країн-партнерів-однодумців для координації меседжів, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття інформаційних маніпуляцій Кремля", – пояснює зовнішньополітичне відомство США.
У заяві стверджується, що Кремль "постійно використовує брехню і маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховати військові цілі і намагатись підірвати світову солідарність із українським народом".
Польща все частіше говорить, що є об'єктом підривних заходів з боку російських спецслужб. Серед останніх випадків – кібератака на державне інформаційне агентство та поширення фейку про "мобілізацію".
У США також говорили, що Кремль на тлі активних воєнних дій в Україні посилив кампанію з дезінформації проти української влади.