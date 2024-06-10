У Швейцарії підтвердили участь майже 90 країн і організацій у саміті миру

Свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня в місті Бюргеншток у Швейцарії, вже підтвердили майже 90 країн і міжнародних організацій.

Про це на брифінгу 10 червня оголосила голова швейцарської Федеральної ради Віола Амгерд, пише "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Як уточнила Амгерд, на сьогодні для участі в мирній конференції у Швейцарії зареєструвалися майже 90 країн і кілька організацій, близько половини країн-учасниць походять із Європи, решта – з інших частин світу.

Крім того, близько половини країн будуть представлені у Швейцарії на найвищому рівні, тобто главами урядів або держав, решта – на рівні міністрів.

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Федеральна рада Швейцарії оголосить детальний перелік присутніх увечері 14 червня, уточнила швейцарська президентка.

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс укотре підтвердив, що Росія на Глобальному саміті миру представлена не буде, бо та "кілька разів чітко давала зрозуміти, що не зацікавлена в участі".

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Детальніше читайте у статті: Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.