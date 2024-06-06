В МЗС відповіли на критику проєкту рішення Саміту миру

В МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Про це йдеться у колонці глави МЗС Дмитра Кулеби у відповідь на статтю "ЄвроПравди".

Міністр переконанує, що саміт буде успіхом для України та всієї міжнародної спільноти, яка цінує принципи Статуту ООН та міжнародне право.

За його словами, такий розвиток подій викликає у Кремлі справжню істерику.

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Але, як зазначив Кулеба, якщо страх ворога та його зусилля з підриву Саміту миру цілком зрозумілі, то наративи, які намагаються підірвати довіру до нього всередині України, "викликають нерозуміння".

"Хочу заявити чітко, щоб розвіяти будь-які сумніви, які намагаються сіяти в українському суспільстві: Україна в жодному разі не відступає від Формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок", – наголосив Кулеба.

Він пояснив свою позицію міркуваннями тактики і стратегії.

"Тактично Україна виносить на перший саміт три пункти Формули миру, але стратегічна мета залишається незмінною – виконання всіх пунктів", – заявив міністр.

"Багатовимірна дипломатична робота на багатьох континентах потребує застосування усього хисту та фахових знань. Безперечно, вона потребує також певного простору для маневру заради кінцевої мети", – запевнив Кулеба.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

У разі, якщо Київ схвалить рішення саміту в нинішньому вигляді, він дасть зелене світло на просування існуючих і появу нових планів, які точно будуть менше враховувати українські інтереси.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

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