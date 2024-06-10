В Швейцарии подтвердили участие почти 90 стран и организаций в саммите мира

Свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня в городе Бюргеншток в Швейцарии, уже подтвердили почти 90 стран и международных организаций.

Об этом на брифинге 10 июня объявила председатель швейцарского Федерального совета Виола Амгерд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Как уточнила Амгерд, на сегодня для участия в мирной конференции в Швейцарии зарегистрировались почти 90 стран и несколько организаций, около половины стран-участниц происходят из Европы, остальные – из других частей света.

Кроме того, около половины стран будут представлены в Швейцарии на самом высоком уровне, то есть главами правительств или государств, остальные – на уровне министров.

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Федеральный совет Швейцарии объявит подробный перечень присутствующих вечером 14 июня, уточнила швейцарский президент.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в очередной раз подтвердил, что Россия на Глобальном саммите мира представлена не будет, потому что та "несколько раз четко давала понять, что не заинтересована в участии".

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В то же время в МИД опровергли уступки интересами Украины в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.