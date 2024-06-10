Чехія відкриє культурний центр на Тайвані

Чеський центр, який функціонує при Міністерстві закордонних справ країни та покликаний просувати її інтереси за кордоном, цього тижня відкриє представництво на Тайвані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі чеського МЗС.

Під час з’їзду очільників Чеських центрів у Празі на щорічну зустріч, присвячену обговоренню результатів роботи, очільниця установи Їтка Панек Юркова анонсувала відкриття представництва на Тайвані.

Відкриття, згідно з пресрелізом МЗС Чехії, заплановане на 14 червня виставкою "Короткі історії чеської фотографії".

Реклама:

Як уточнює агентство AFP, представництво очолить чеська китаєзнавиця Маркета Загуменська. Як пояснила Юркова, чехи "хочуть, щоб їх бачили і чули в Тайбеї".

"Чеський центр у Тайбеї покликаний поглибити розуміння тайванською громадськістю традиційної і особливо сучасної чеської культури", – додала вона.

Мережа Чеських центрів складається з 28 закордонних філій, які діють у 25 країнах на чотирьох континентах, покликаних розвивати двосторонні культурні відносини та просувати інтереси Чехії за кордоном.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на Тайвані відкрилося торгове представництво Литви.

А минулого року Естонія вирішила дозволити Тайваню відкрити в себе представництво без дипломатичного статусу для посилення економічних і культурних зв’язків між сторонами.

Згідно з принципом "одного Китаю", існує лише одна суверенна держава під назвою Китай, невід’ємною частиною якої є Тайвань. Водночас низка країн, зокрема США, підтримують неофіційні відносини з Тайбеєм або дозволяють відкриття в себе його економічних чи культурних представництв.