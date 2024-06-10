Чехия откроет культурный центр на Тайване

Чешский центр, который функционирует при Министерстве иностранных дел страны и призван продвигать ее интересы за рубежом, на этой неделе откроет представительство на Тайване.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе чешского МИД.

Во время съезда руководителей Чешских центров в Праге на ежегодную встречу, посвященную обсуждению результатов работы, руководительница учреждения Итка Панек Юркова анонсировала открытие представительства на Тайване.

Открытие, согласно пресс-релизу МИД Чехии, запланировано на 14 июня выставкой "Короткие истории чешской фотографии".

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Как уточняет агентство AFP, представительство возглавит чешский китаевед Маркета Загуменская. Как пояснила Юркова, чехи "хотят, чтобы их видели и слышали в Тайбэе".

"Чешский центр в Тайбэе призван углубить понимание тайваньской общественностью традиционной и особенно современной чешской культуры", – добавила она.

Сеть Чешских центров состоит из 28 зарубежных филиалов, действующих в 25 странах на четырех континентах, призванных развивать двусторонние культурные отношения и продвигать интересы Чехии за рубежом.

Напомним, в ноябре 2022 года на Тайване открылось торговое представительство Литвы.

А в прошлом году Эстония решила позволить Тайваню открыть у себя представительство без дипломатического статуса для усиления экономических и культурных связей между сторонами.

Согласно принципу "одного Китая", существует только одно суверенное государство под названием Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. В то же время ряд стран, в частности США, поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем или позволяют открытие у себя его экономических или культурных представительств.