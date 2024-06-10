Вибори в ЄС: Фон дер Ляєн прагне альянсу з проукраїнськими силами

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, чия правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) виграла вибори до Європарламенту, заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.

Про це фон дер Ляєн сказала у своєму виступі пізно ввечері в неділю, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Європейська народна партія є якорем стабільності.

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"Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори", – заявила глава Єврокомісії, яка прагне перепризначення на другий термін.

Фон дер Ляєн додала, що ці вибори принесли два послання. Перше – "центр тримається", та друге – крайні ліві і крайні праві отримали підтримку виборців.

Глава Єврокомісії зазначила, що "ми всі зацікавлені в стабільності", додавши, що з понеділка вона звернеться до соціалістів і демократів та лібералів з політичної групи "Оновити Європу". Із цими групами ЄНП працювала в коаліції протягом останніх 5 років.

"Я завжди казала, що хочу збудувати широку більшість для сильної Європи. Під час свого першого мандата я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета – продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, хто підтримує верховенство права. Від завтра ця робота знову почнеться", – зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ультраправим і євроскептичним депутатам попри прогнози не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

В Італії партія прем’єрки Джорджії Мелоні перемогла на виборах до Європарламенту. Мелоні розглядають ключовою фігурою у політичній групі "Європейські консерватори та реформісти" з точки зору прийняття рішень щодо альянсів у Європарламенті і повторному призначенні фон дер Ляєн.

Між тим партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці новачка Петера Мадяра.