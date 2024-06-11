В Ісландії знову видали дозвіл на забій китів

Ісландське Міністерство з питань продовольства, сільського господарства й рибальства видало першу в цьому році ліцензію на забій китів єдиній китобійній компанії країни Hvalur hf попри критику з боку захисників тварин.

Про це йдеться в повідомленні міністерства від 11 червня, яке цитує "Європейська правда".

Ліцензія міністерки продовольства, сільського господарства та рибальства Ісландії Б’яркі Олсен Гуннарсдоттір дійсна протягом цьогорічного сезону полювання.

Вона передбачає дозвіл Hvalur hf на забій 99 китів у регіоні Гренландії та Західної Ісландії і на 29 китів у регіоні Східної Ісландії та Фарерських островів.

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"Воно (рішення. – Ред.) ґрунтується на застережливому підході і відображає посилення уваги уряду до сталого використання ресурсів", – йдеться в заяві Міністерство з питань продовольства, сільського господарства й рибальства Ісландії.

Сезон китобійного промислу в Ісландії триває із середини червня до кінця вересня. Ісландія – одна з трьох країн світу поряд із Норвегією та Японією, яка дозволяє комерційний китобійний промисел.

Останніми роками ця практика викликає все більше суперечок: представники громадськості, активісти, місцеві та міжнародні знаменитості закликають ісландську владу покласти край цій практиці.

Крім того, економісти вказують, що вплив китобійного промислу на економіку Ісландії нині майже непомітний.

Водночас минулого року рішення уряду Ісландії тимчасово заборонити забій китів викликало суперечки всередині урядової коаліції.