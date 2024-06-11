В Исландии снова выдали разрешение на забой китов

Исландское Министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства выдало первую в этом году лицензию на забой китов единственной китобойной компании страны Hvalur hf несмотря на критику со стороны защитников животных.

Об этом говорится в сообщении министерства от 11 июня, которое цитирует "Европейская правда".

Лицензия министра продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Исландии Бьярки Олсен Гуннарсдоттир действительна в течение нынешнего сезона охоты.

Она предусматривает разрешение Hvalur hf на убой 99 китов в регионе Гренландии и Западной Исландии и на 29 китов в регионе Восточной Исландии и Фарерских островов.

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"Оно (решение. – Ред.) основывается на предупредительном подходе и отражает усиление внимания правительства к устойчивому использованию ресурсов", – говорится в заявлении Министерства по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Исландии.

Сезон китобойного промысла в Исландии длится с середины июня до конца сентября. Исландия – одна из трех стран мира наряду с Норвегией и Японией, которая разрешает коммерческий китобойный промысел.

В последние годы эта практика вызывает все больше споров: представители общественности, активисты, местные и международные знаменитости призывают исландские власти положить конец этой практике.

Кроме того, экономисты указывают, что влияние китобойного промысла на экономику Исландии сейчас почти незаметно.

В то же время в прошлом году решение правительства Исландии временно запретить забой китов вызвало споры внутри правительственной коалиции.