Партія влади Британії пообіцяла подальше зниження податків напередодні виборів

Керівна Консервативна партія Великої Британії обіцяє скоротити податки для працюючих на 17 мільярдів фунтів (21,7 мільярда доларів), якщо їй вдасться зберегти владу після парламентських виборів 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На тлі відставання від опозиційних лейбористів приблизно у 20 пунктів прем'єр Ріші Сунак на презентації маніфесту консерваторів, в якому викладені їхні майбутні політичні обіцянки, пообіцяв подальше скорочення податків у разі свого переобрання.

Як зазначає агентство, команда Сунака вважає, що цей крок чинитиме тиск на лейбористів, яких традиційно розглядають як партію соціальних видатків.

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Раніше лідер опозиційної партії Крім Стармер заявив, що його політична сила не буде скорочувати основні податки.

За словами прем'єра, економіка країни відновлюється, і якщо його переоберуть, він знизить податки на заробітну плату для робітників.

"Я не закриваю очі на те, що люди розчаровані нашою партією та розчаровані мною. Нам не завжди було легко, і ми не все робили правильно, але ми є єдиною партією на цих виборах з великими ідеями, щоб зробити нашу країну кращим місцем для життя", – сказав Сунак.

Напередодні Сунак заперечив плани йти у відставку на тлі чуток, що ширяться з наближенням дострокових парламентських виборів 4 липня, де його Консервативна партія може зазнати болючої поразки.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

За одним із прогнозів, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

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