Прем’єр Британії заперечив наміри йти у відставку перед достроковими виборами

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заперечив плани йти у відставку на тлі чуток, що ширяться з наближенням дострокових парламентських виборів 4 липня, де його Консервативна партія може зазнати болючої поразки.

Про це Сунак сказав під час передвиборчого заходу в англійському графстві Західний Сассекс 10 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PA Media.

Відповідаючи на запитання про можливість відставки з посади голови уряду, Сунак сказав: "Ні, звісно, ні".

"Я натхненний баченням, яке ми (консерватори. – Ред.) пропонуємо для країни. Ще не минула й половина кампанії, а я вже відчуваю величезну підтримку політики, яку ми пропонуємо", – запевнив прем’єр Британії.

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Пізніше журналістам Сунак сказав, що від самого початку чув про нібито його наміри піти у відставку.

"Реальність така, що я не збираюся припиняти працювати, я не збираюся припиняти боротися за голоси людей, я не збираюся припиняти боротися за майбутнє нашої країни", – наголосив він.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

За одним із прогнозів, після виборів лейбористи можуть розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

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