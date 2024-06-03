Лейбористам у Британії прогнозують більшість у майже 200 голосів у парламенті

За підсумками дострокових парламентських виборів у Великій Британії нині опозиційна Лейбористська партія може розраховувати на історичну більшість у 194 мандати у Палаті громад.

Про це свідчить дослідження провідної британської соціологічної фірми YouGov, повідомляє "Європейська правда".

Прогноз YouGov враховує особливості виборчої системи Британії, де депутатів обирають за одномандатними округами, тож загальнонаціональний рейтинг не обов'язково вказує на значне представництво в парламенті.

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Згідно з цим прогнозом, лейбористи отримують 422 місця в Палаті громад – на 222 місця більше, ніж у 2019 році, з поправкою на нові межі виборчих округів. Це стане їхнім найкращим результатом за всю історію і найбільшою з часів Другої світової війни парламентською більшістю.

Консервативна партія Британії, згідно з прогнозом, втратить 232 мандати й отримає 140 місць – найнижчий показник із 1906 року. Втратити місця в Палаті громад можуть 12 із 26 членів чинного британського уряду – включно з міністрами оборони, юстиції та збройних сил і генеральним прокурором.

Опозиційні ліберал-демократи, прогнозує YouGov, отримають 48 місць – на 40 більше, ніж у 2019 році. Шотландській національній партії прогнозують 17 із загалом 57 місць у Шотландії, що стане її найгіршим результатом за останнє десятиліття.

Прогнози опитування YouGov ґрунтуються на інтерв'ю з 53 334 виборцями в Англії та Уельсі та 5 541 виборцем у Шотландії протягом 24 травня – 1 червня.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

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