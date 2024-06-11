Партия власти Британии пообещала дальнейшее снижение налогов накануне выборов

Правящая Консервативная партия Великобритании обещает сократить налоги для работающих на 17 миллиардов фунтов (21,7 миллиарда долларов), если ей удастся сохранить власть после парламентских выборов 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На фоне отставания от оппозиционных лейбористов примерно в 20 пунктов премьер Риши Сунак на презентации манифеста консерваторов, в котором изложены их будущие политические обещания, пообещал дальнейшее сокращение налогов в случае своего переизбрания.

Как отмечает агентство, команда Сунака считает, что этот шаг окажет давление на лейбористов, которых традиционно рассматривают как партию социальных расходов.

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Ранее лидер оппозиционной партии Кир Стармер заявил, что его политическая сила не будет сокращать основные налоги.

По словам премьера, экономика страны восстанавливается, и если его переизберут, он снизит налоги на заработную плату для рабочих.

"Я не закрываю глаза на то, что люди разочарованы нашей партией и разочарованы мной. Нам не всегда было легко, и мы не все делали правильно, но мы являемся единственной партией на этих выборах с большими идеями, чтобы сделать нашу страну лучшим местом для жизни", – сказал Сунак.

Накануне Сунак отрицал планы уходить в отставку на фоне слухов, распространяющихся с приближением досрочных парламентских выборов 4 июля, где его Консервативная партия может потерпеть болезненное поражение.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

По одному из прогнозов, после выборов лейбористы могут рассчитывать на историческое большинство в 194 мандата в Палате общин.

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а также главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.