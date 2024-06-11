Стали ли результаты выборов в Европарламент поражением Орбана

Европейские и мировые медиа пестрят заголовками о сенсации на выборах в Европейский парламент в Венгрии, которая может обернуться потерей власти для премьер-министра Виктора Орбана.

Это правда, но ее очень важно прояснить, чтобы не воспринимать все произошедшее буквально и не попасть в ловушку (не)желаемых ожиданий, предупреждает директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в статье Провал или победа Орбана? Три вывода о результатах выборов в Венгрии. Далее – краткое ее изложение.

На самом деле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и выиграл эти выборы (причем и европейские, и местные), и одновременно проиграл их.

Он выиграл их количественно, то есть по количеству полученных голосов, но проиграл по качеству – то есть с точки зрения репутации и изменения политического ландшафта.

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44% – это самый низкий результат "Фидес" в истории участия в выборах в Европарламент.

Однако, если взглянуть на количество голосов, которые получил "Фидес", а это соответственно 2 миллиона 15 тысяч голосов, то окажется, что этот результат является лучшим результатом "Фидес" в истории выборов в Европейский парламент.

Все из-за рекордной явки – более 59%, а это 4,5 миллиона избирателей из 7,8 миллиона зарегистрированных.

Эти выборы показали, что у партии "Фидес" и Виктора Орбана есть альтернатива. По крайней мере, по состоянию на сейчас.

Собственно, ключевое фиаско "Фидес" на этих выборах заключается в том, что почти 30%, а это более 1,3 миллиона избирателей, проголосовали за партию TISZA ("Тиса") во главе с Петером Мадьяром, о которых до 10 февраля этого года никто ничего в Венгрии не знал, кроме ограниченного круга лиц.

Ни одна политическая сила Венгрии не показывала такой результат ни на парламентских, ни на европейских выборах после того, как "Фидес" вернулся к власти в 2010 году и непрерывно руководит страной.

Петер Мадьяр – это классический "черный лебедь".

Есть определенная иллюзия, что Петер Мадьяр как правый консервативный политик и человек из системы "Фидес", отхватывает именно электорат Орбана, который в нем разочаровался.

На самом деле пока этого не видно. Более того, мы имеем парадокс, когда вроде бы правый политик перехватил прежде всего избирателей либеральной партии Momentum, фактически уничтожив ее, а также Партии двухвостой собаки.

Очевидно, что речь идет прежде всего о молодежном протестном и прозападном электорате, который стремится к изменениям вне идеологических рамок.

Похожие протестные тенденции мы видим и в отдельных городах.

Что это все означает в итоге?

Первое: именно в протестном потенциале венгерского общества есть ключевая угроза для Виктора Орбана.

Второе: именно выборы в Европарламент показали, что Виктор Орбан столкнулся с нехваткой качественных кадров, старением команды и "идеальным штормом", который обернулся против него и его планов на 2024 год.

Третье: парламентские выборы в Венгрии, которые запланированы на 2026 год, начались гораздо быстрее, то есть на следующий день после выборов в Европарламент и местных выборов.

Да, Виктор Орбан сегодня в самой слабой политической позиции как внутри страны, так и на уровне ЕС. Но это не делает его менее опасным.

Подробнее – в материале Дмитрия ТужанскогоПровал или победа Орбана? Три вывода о результатах выборов в Венгрии.