"Голос Америки" отримав підтвердження Держдепу про зняття заборони давати "Азову" зброю із США

У Державному департаменті США підтвердили, що багаторічну заборону надавати передану США зброю бригаді "Азов" скасували.

Як пише "Європейська правда", "Голос Америки" отримав відповідний коментар від посадовця Держдепу, ім’я та посаду якого не називають.

Співрозмовник сказав, що США зняли заборону на передачу американської зброї "Азову" після того, як перевірка Держдепу не виявила доказів грубих порушень прав людини з боку цього формування Нацгвардії.

У коментарі Держдеп зауважив, що російська дезінформація активно працювала над дискредитацією бригади Нацгвардії "Азов".

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Ще з 2017 року "Азову" було заборонено передавати зброю та іншу допомогу, надану США Україні у межах пакетів військової допомоги, та брати участь у навчаннях від США. Обмеження застосували за законом 1961 року, який забороняє уряду США використовувати кошти для допомоги підрозділам іноземних сил, якщо є достовірна інформація про причетність цього підрозділу до вчинення грубих порушень прав людини.

Згодом пресслужба "Азову" заявила, що має підтвердження посольства США в Україні про те, що бригада тепер має право отримувати допомогу від США.

"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади", – зазначили у пресслужбі, додавши подяки усім причетним до цього результату.

Перед цим про те, що США скасовують багаторічну заборону на постачання зброї "Азову", з посиланням на коментар Держдепу повідомляли The Washington Post.

Нещодавно у блозі на "УП" командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко закликав прибрати "Азов" із будь-яких чорних списків, які забороняють отримання західної зброї. Він зазначив, що не існує жодних доказів та підтверджень звинуваченням, які російська пропаганда ллє на "Азов" 10 років.