"Голос Америки" получил подтверждение Госдепа о снятии запрета давать "Азову" оружие из США

В Государственном департаменте США подтвердили, что многолетний запрет предоставлять переданное США оружие бригаде "Азов" отменили.

Как пишет "Европейская правда", "Голос Америки" получил соответствующий комментарий от чиновника Госдепа, имя и должность которого не называют.

Собеседник сказал, что США сняли запрет на передачу американского оружия "Азову" после того, как проверка Госдепа не обнаружила доказательств грубых нарушений прав человека со стороны этого формирования Нацгвардии.

В комментарии Госдеп отметил, что российская дезинформация активно работала над дискредитацией бригады Нацгвардии "Азов".

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Еще с 2017 года "Азову" было запрещено передавать оружие и другую помощь, предоставленную США Украине в рамках пакетов военной помощи, и участвовать в учениях от США. Ограничения применили по закону 1961 года, который запрещает правительству США использовать средства для помощи подразделениям иностранных сил, если есть достоверная информация о причастности этого подразделения к совершению грубых нарушений прав человека.

Впоследствии пресс-служба "Азова" заявила, что у них есть подтверждение посольства США в Украине о том, что бригада теперь имеет право получать помощь от США.

"Это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды. Получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады", – отметили в пресс-службе, добавив благодарности всем причастным к этому результату.

Перед этим о том, что США отменяют многолетний запрет на поставки оружия "Азову", со ссылкой на комментарий Госдепа сообщали The Washington Post.

Недавно в блоге на "УП" командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко призвал убрать "Азов" из любых черных списков, которые запрещают получение западного оружия. Он отметил, что не существует никаких доказательств и подтверждений обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет.