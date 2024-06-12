ЗМІ: Головуюча у ЄС Бельгія хоче фіналізувати 14-й пакет санкцій проти РФ упродовж доби

У Європейському Союзі наближаються до фінальної домовленості про те, як виглядатиме 14-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє польське RMF FM, пише "Європейська правда".

Європейський дипломат повідомив на умовах анонімності, що головуюча у Раді ЄС Бельгія сподівається досягти компромісу щодо 14-го пакета санкцій проти Росії "у наступні 24 години".

Переговори послів ЄС очікуються у другій половині дня у середу.

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Ще один дипломат-співрозмовник сказав, що бачить шанси на швидке ухвалення пакета, але переговори не будуть простими, тому що декілька країн хочуть внести суттєві поправки.

Серед таких країн називають не лише Угорщину, яка чинить спротив будь-яким додатковим санкціям проти енергетичного сектора Росії, а й Францію та Німеччину.

Останні дві нібито не дуже хочуть погоджуватися на заборону експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

У Бельгії вважають, що дуже важливо "дотиснути" домовленість до саміту G7 в Італії. Деякі столиці вважають, що це не настільки важливо, але пакет обов’язково потрібно затвердити до того, як з 1 липня головування у Раді ЄС перейде до Угорщини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

У рамках того самого пакету санкцій, який стане 14-м для ЄС, Єврокомісія також запропонувала націлитись на кілька проєктів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.