СМИ: Председательствующая в ЕС Бельгия хочет финализировать 14-й пакет санкций против РФ в течение суток

В Европейском Союзе приближаются к финальной договоренности о том, как будет выглядеть 14-й пакет санкций против России за войну против Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польское RMF FM, пишет "Европейская правда".

Европейский дипломат сообщил на условиях анонимности, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется достичь компромисса по 14-му пакету санкций против России "в следующие 24 часа".

Переговоры послов ЕС ожидаются во второй половине дня в среду.

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Еще один дипломат-собеседник сказал, что видит шансы на быстрое принятие пакета, но переговоры не будут простыми, потому что несколько стран хотят внести существенные поправки.

Среди таких стран называют не только Венгрию, которая сопротивляется любым дополнительным санкциям против энергетического сектора России, но и Францию и Германию.

Последние две якобы не очень хотят соглашаться на запрет экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

В Бельгии считают, что очень важно "додавить" договоренность до саммита G7 в Италии. Некоторые столицы считают, что это не столь важно, но пакет обязательно нужно утвердить до того, как с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, которые способствуют способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м для ЕС, Еврокомиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.