Чи здатні західні санкції вплинути на грузинську владу

Держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно оголосив про всеосяжний огляд усієї двосторонньої співпраці між Грузією та США. У рамках цього огляду Держдепартамент запровадив політику обмеження віз.

"Сюди входять окремі особи та члени їхніх сімей, які несуть відповідальність або беруть співучасть у підриві демократії в Грузії: вони обмежують право на свободу зібрань, жорстоко нападають на мирних демонстрантів, залякують представників громадянського суспільства і навмисно поширюють дезінформацію", – пояснив представник Держдепу США Метью Міллер.

Про те, що означають американські санкції для Грузії, читайте в колонці професора Грузинського технічного університету Амірана Хевцуріані "Несерйозні санкції": як влада Грузії готується до поглиблення конфлікту із Заходом. Далі – стислий її виклад.

У Грузії санкції викликали неоднозначну реакцію, пише Аміран Хевцуріані.

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"Санкції є несерйозними, але поряд із несерйозністю санкції є образливими для нашої країни і нашого народу", – переконує всіх (і себе насамперед себе) прем'єр Іраклій Кобахідзе.

Автор колонки вважає, що навіть такі "попередні" санкції можуть мати вельми негативний вплив на таку політично та економічно вразливу країну, як сьогоднішня Грузія.

"І справді, ознаки турбулентності вже з'явилися: національна валюта Грузії, ларі, продовжує знецінюватися, і цьому не допомагає частий розпродаж валютних резервів на ринку з боку Нацбанку", – пише Аміран Хевцуріані.

На думку експертів, зазначає грузинський професор, якщо уряд Грузії вчасно не схаменеться і не припинить антизахідну риторику, процеси можуть стати некерованими, і найближчим часом ларі розділить долю російського рубля і турецької ліри, чого нестабільна економіка Грузії може просто не витримати.

"Утім, "Грузинська мрія" відмовляється бачити ці сигнали. Наразі немає жодних підстав вважати, що уряд Грузії збирається хоч якось виходити зі створеної ним самим кризи", – констатує автор колонки.

Він нагадує, що представники партії влади постійно нападають на своїх західних партнерів і з гордістю заявляють, що їх несправедливо покарали за "захист суверенітету країни". Вони спеціально обирають чутливі поняття (суверенітет, незалежність, релігія, родинна святість, традиції тощо), щоб зіграти на "патріотичних почуттях" певних кіл суспільства та представити себе "особами, відданими інтересам країни".

Одночасно, як зазначає Аміран Хевцуріані, грузинська влада розпочала реалізацію нових, відверто антизахідних ініціатив.

"На цьому тлі поїздка прем'єра Іраклія Кобахідзе до Берліна на конференцію з відновлення України та його промова про готовність "надати допомогу українському народові" (і це одразу після явно антиукраїнських заяв) сприймаються вже не як спроба врятувати стосунки із Заходом, а радше як демонстрація своїм прибічникам, що грузинська влада все ще залишається рукоподаваною на Заході (поки що)", – вважає професор Грузинського технічного університету.

Він припускає, що така атмосфера збережеться в Грузії до парламентських виборів.

Утім, в грузинського суспільства не все гаразд, попереджає Аміран Хевцуріані. Автор колонки вважає, що ключовою проблемою суспільства є політична опозиція та її реальний стан.

"На жаль, сьогодні опозиційні сили в Грузії не можуть сформувати порядок денний і лише сподіваються на "перманентний вибух суспільства". Водночас для успіху на виборах необхідно, щоб на політичній арені з'явилися нові сили і нові обличчя, не втягнуті в політичні інтриги і не обтяжені помилками минулого", – пише автор колонки.

У будь-якому разі на Грузію очікує політично спекотне літо і ще більш спекотна осінь, коли остаточно визначиться доля країни.

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані "Несерйозні санкції": як влада Грузії готується до поглиблення конфлікту із Заходом.