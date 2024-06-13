В бельгийском Антверпене взрыв разрушил три этажа, есть погибший

Утром 13 июня в бельгийском городе Антверпен произошел сильный взрыв в жилом доме на верхних этажах, известно об одном погибшем.

Об этом сообщает RTBF, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел на верхних этажах пятиэтажного здания в районе Хобокен, в результате чего в левой части здания обвалились межэтажные перекрытия до третьего этажа.

Zware explosie op Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken: deel van huis weggeblazen https://t.co/LHAr4Wq4Lh pic.twitter.com/J10IBSCVK9 Реклама: June 13, 2024

Спасатели извлекли из-под завалов шестерых пострадавших, один из них вскоре умер. Еще трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Продолжается обследование и разбор завалов, где потенциально еще могут быть люди. Спасатели не могут зайти непосредственно на пострадавшие этажи из-за угрозы обвала.

На место чрезвычайного происшествия приехали мэр и губернатор провинции.

Возможных причин взрыва официально не сообщали, в СМИ предполагают, что это могла быть утечка газа.

Напомним, в Румынии на прошлой неделе произошел мощный взрыв в магазине строительных товаров, пострадали 13 человек.

В Польше в начале недели произошел взрыв на оружейном заводе, службы пока не видят "иностранного следа" в этом событии.