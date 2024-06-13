Топгенерал США: Ситуація на Харківщині стабілізувалася, українці тримають оборону

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вважає, що за останні тижні ситуація в Харківській області, де росіяни у травні розпочали черговий наступ, стабілізувалася.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

На питання про те, як відновлення постачання Україні західної зброї вплинуло на ситуацію на Харківщині, Браун сказав, що вона "зараз певною мірою більш стабілізована, ніж за останні кілька тижнів".

"Одна з речей, на яких Україна зосереджувалась в останні місяці, – посилення своїх ліній оборони. І вона ефективно їх посилювала, що більше стабілізувало ситуацію", – додав він.

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Топгенерал США, однак, зазначив, що російський наступ на Харківщині змушує українців відволікати частину сил з інших ділянок фронту, "і це дещо розтягує їхню оборону".

"Але українці, як ми бачили, чудово тримають лінію оборони. І в районі Харкова вони й далі зможуть це робити", – підсумував він.

Минулого тижня радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.

Однією з причин він назвав дозвіл США завдавати ударів американською зброєю по цілях у Росії, що, на думку міністра оборони Ллойда Остіна, буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".