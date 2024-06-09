Радник Байдена: Імпульс операції росіян на Харківщині застопорився

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.

Про це Салліван сказав у розмові з CBS News, пише "Європейська правда".

Салліван відповідав на питання про те, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл США вдаряти американською зброєю по Росії. Він зазначив, що надати такий дозвіл українцям з боку президента США Байдена було "здоровим глуздом".

"Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився", – сказав він.

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Салліван додав, що Харків все ще під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі.

"І Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам", – запевнив радник Джо Байдена.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дозвіл українським військовим завдавати обмежених ударів по території Росії американською зброєю буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".

Між тим, Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.