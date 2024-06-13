Топ-генерал США: Ситуация на Харьковщине стабилизировалась, украинцы держат оборону

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун считает, что за последние недели ситуация в Харьковской области, где россияне в мае начали очередное наступление, стабилизировалась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции по итогам 23-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе.

На вопрос о том, как возобновление поставок Украине западного оружия повлияло на ситуацию на Харьковщине, Браун сказал, что она "сейчас в определенной степени более стабилизирована, чем за последние несколько недель".

"Одна из вещей, на которых Украина сосредотачивалась в последние месяцы, – усиление своих линий обороны. И она эффективно их усиливала, что больше стабилизировало ситуацию", – добавил он.

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Топ-генерал США, однако, отметил, что российское наступление в Харьковской области заставляет украинцев отвлекать часть сил с других участков фронта, "и это несколько растягивает их оборону".

"Но украинцы, как мы видели, прекрасно держат линию обороны. И в районе Харькова они и дальше смогут это делать", – подытожил он.

На прошлой неделе советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что импульс операции российских войск в Харьковской области застопорился.

Одной из причин он назвал разрешение США наносить удары американским оружием по целям в России, что, по мнению министра обороны Ллойда Остина, будет "очень и очень полезным для украинцев в будущем".