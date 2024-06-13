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Зеленський обговорив із Мелоні допомогу Італії в посиленні ППО України

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Новини — Четвер, 13 червня 2024, 19:15 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів продуктивну зустріч із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні на полях саміту "Групи семи".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Український лідер зазначив, що вони обговорили наступні кроки співпраці між країнами, зокрема підтримку Італією системи протиповітряного захисту України.

Він вказав, що подякував прем'єрці та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України.

"Також обговорили перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати. Я глибоко вдячний Джорджії за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", – додав Зеленський.

За словами президента, вони також обговорили спільні з Італією проєкти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси й Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", – зауважив Зеленський.

Президент України 13 червня прибув на саміт "Групи семи", присвячений серед іншого ситуації в Україні та її подальшій підтримці з боку Заходу.

Нагадаємо, напередодні саміту G7, що стартує в Італії 13 червня, лідери країн досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів.

На саміті G7 в Італії прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 млн фунтів стерлінгів (майже $300 млн).

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Зеленський Італія
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