Зеленський обговорив із Мелоні допомогу Італії в посиленні ППО України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів продуктивну зустріч із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні на полях саміту "Групи семи".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Український лідер зазначив, що вони обговорили наступні кроки співпраці між країнами, зокрема підтримку Італією системи протиповітряного захисту України.

I had a productive meeting with @GiorgiaMeloni and thanked Italy for its military, financial, and humanitarian support for Ukraine.



We discussed the next steps in our defense cooperation, including Italy's contribution to strengthening Ukraine's air defense system and the… pic.twitter.com/KMmpXIhsri

