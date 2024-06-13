Зеленський обговорив із Мелоні допомогу Італії в посиленні ППО України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів продуктивну зустріч із прем'єркою Італії Джорджею Мелоні на полях саміту "Групи семи".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Український лідер зазначив, що вони обговорили наступні кроки співпраці між країнами, зокрема підтримку Італією системи протиповітряного захисту України.

I had a productive meeting with @GiorgiaMeloni and thanked Italy for its military, financial, and humanitarian support for Ukraine.



We discussed the next steps in our defense cooperation, including Italy's contribution to strengthening Ukraine's air defense system and the… pic.twitter.com/KMmpXIhsri Реклама: June 13, 2024

Він вказав, що подякував прем'єрці та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України.

"Також обговорили перший, інавгураційний Саміт миру та його очікувані результати. Я глибоко вдячний Джорджії за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", – додав Зеленський.

За словами президента, вони також обговорили спільні з Італією проєкти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси й Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", – зауважив Зеленський.

Президент України 13 червня прибув на саміт "Групи семи", присвячений серед іншого ситуації в Україні та її подальшій підтримці з боку Заходу.

Нагадаємо, напередодні саміту G7, що стартує в Італії 13 червня, лідери країн досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів.

На саміті G7 в Італії прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 млн фунтів стерлінгів (майже $300 млн).