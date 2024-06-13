Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн

На саміті G7 в Італії прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (майже $300 млн).

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Лондон надасть допомогу для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції України.

"Це фінансування демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією.

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Критична енергетична інфраструктура, наприклад, постраждала від інтенсивної російської ракетно-бомбардової кампанії протягом останніх кількох місяців", – йдеться у повідомленні.

"Ми повинні бути рішучими і творчими в наших зусиллях на підтримку України і припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку", – заявив глава британського уряду Сунак.

Нагадаємо, напередодні саміту G7, що стартує в Італії 13 червня, лідери країн досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів кредиту для України шляхом використання заморожених російських активів.

Також повідомляли, що на полях саміту G7 США та Україна підпишуть двосторонній безпековий договір.