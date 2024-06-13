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Зеленский обсудил с Мелони помощь Италии в усилении ПВО Украины

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Новости — Четверг, 13 июня 2024, 19:15 — Андрей Синявский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел продуктивную встречу с премьером Италии Джорджей Мелони на полях саммита "Группы семи".

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Украинский лидер отметил, что они обсудили следующие шаги сотрудничества между странами, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины.

Он указал, что поблагодарил премьера и всю Италию за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

"Также обсудили первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты. Я глубоко благодарен Джорджии за активную помощь, цель которой – привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", – добавил Зеленский.

По словам президента, они также обсудили совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", – отметил Зеленский.

Президент Украины 13 июня прибыл на саммит "Группы семи", посвященный среди прочего ситуации в Украине и ее дальнейшей поддержке со стороны Запада.

Напомним, накануне саммита G7, который стартует в Италии 13 июня, лидеры стран достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов кредита для Украины путем использования замороженных российских активов.

На саммите G7 в Италии премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 млн фунтов стерлингов (почти $300 млн).

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Зеленский Италия
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