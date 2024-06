Зеленский обсудил с Мелони помощь Италии в усилении ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел продуктивную встречу с премьером Италии Джорджей Мелони на полях саммита "Группы семи".

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Украинский лидер отметил, что они обсудили следующие шаги сотрудничества между странами, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины.

I had a productive meeting with @GiorgiaMeloni and thanked Italy for its military, financial, and humanitarian support for Ukraine.



We discussed the next steps in our defense cooperation, including Italy's contribution to strengthening Ukraine's air defense system and the… pic.twitter.com/KMmpXIhsri

