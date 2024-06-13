Зеленский обсудил с Мелони помощь Италии в усилении ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел продуктивную встречу с премьером Италии Джорджей Мелони на полях саммита "Группы семи".

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Украинский лидер отметил, что они обсудили следующие шаги сотрудничества между странами, в частности поддержку Италией системы противовоздушной защиты Украины.

I had a productive meeting with @GiorgiaMeloni and thanked Italy for its military, financial, and humanitarian support for Ukraine.



We discussed the next steps in our defense cooperation, including Italy's contribution to strengthening Ukraine's air defense system and the… pic.twitter.com/KMmpXIhsri Реклама: June 13, 2024

Он указал, что поблагодарил премьера и всю Италию за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

"Также обсудили первый, инаугурационный Саммит мира и его ожидаемые результаты. Я глубоко благодарен Джорджии за активную помощь, цель которой – привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", – добавил Зеленский.

По словам президента, они также обсудили совместные с Италией проекты, направленные на помощь Украине в восстановлении Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", – отметил Зеленский.

Президент Украины 13 июня прибыл на саммит "Группы семи", посвященный среди прочего ситуации в Украине и ее дальнейшей поддержке со стороны Запада.

Напомним, накануне саммита G7, который стартует в Италии 13 июня, лидеры стран достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов кредита для Украины путем использования замороженных российских активов.

На саммите G7 в Италии премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 млн фунтов стерлингов (почти $300 млн).